Tweet С углублением экономического и социального кризисов все больше людей устремляют взоры в сторону всемирной сети. Ежедневно поступают вопросы о том, возможно ли в принципе получить доход онлайн, реально ли заработать деньги в Интернете? И как при этом обойтись без первоначальных вложений? Так реально ли заработать деньги в Интернете без вложений? Мой ответ: реально. […]
Дополнительный заработок через Интернет. Взрыв мозга
Tweet Дополнительный заработок через Интернет... Так, чтобы было много денег и быстро. Над этой задачей бьются лучшие умы Рунета уже не один десяток лет. Сегодня я дам Вам одно из нескольких решений. Простое и изящное... Дополнительный заработок через Интернет. Мечты, мечты... Мало кто не мечтает работать и зарабатывать из дома. И еще желательно лежа на диване. Хотя […]
Продается сельская усадьба современного типа
Tweet Связаться с продавцом: Возможные варианты для круглогодичного использования: постоянное или временное проживание в сельской местности с набором всех городских удобств; ведение личного подсобного хозяйства; ведение крестьянско-фермерского хозяйства; объект экотуризма; база отдыха для групп до 10 человек; база для проката багги, квадрациклов, снегоходов. Место нахождения: Владимирская область, Судогодский район, с.Чамерево. Экологически чистый район, […]
Варежка для уборки помещений без применения средств бытовой химии
Tweet Проект «Современный Деревенский Стиль» Серия «Эко-товары для здоровья, для семьи, для дома» Варежка Аквамэджик Уют (Aquamagic ujut) — современное, инновационное изделие для уборки жилых и офисных помещений без применения средств бытовой химии, которая, как известно, часто вызывает нежелательные побочные эффекты — аллергию, неприятные запахи и даже отравления организма человека и домашних животных. […]
Чем хороша продукция компании Гринвей?
Tweet Проект «Современный Деревенский Стиль» Серия «Эко-товары для здоровья, для семьи, для дома» С удивлением обнаружил, что компания Гринвей во Владимире и во Владимирской области на сегодняшний день практически не представлена. И это при том, что в других российских городах она уже более двух лет шагает уверенной поступью, завоевывая сердца десятков тысяч новых поклонников […]
Сетевой маркетинг. Взгляд из деревенской глубинки
Tweet Возможно ли, проживая в деревне, наладить достойный заработок в такой сфере, как сетевой маркетинг. Мой ответ: да! И Интернет Вам в помощь! Даю обоснование подобного утверждения. Сетевой маркетинг по-российски: немного истории Многие из нас хорошо помнят недалекие 90-е и нулевые года, когда миллионы россиян ринулись «делать свой бизнес». Тогда много шума было вокруг так […]
Декоративный хворост для поделок купить стало проще
Tweet Декоративный хворост и другие предметы для ручных поделок заготовлаивается теперь в ЛПХ «Санчаро». Хозяйство завершило ежегодное зимнее пополнение запасов заготовок из различных пород древесины. Работы велись в течение двух зимних месяцев — в декабре и в январе. Без ущерба для окружающей среды. На делянках, то есть в местах плановых вырубок леса. Морозная погода способствовала […]
Прибыльный бизнес в Интернете из деревни. Личный опыт
Tweet Изыскания в поиске вариантов прибыльного бизнеса в деревне привели меня к несколько неожиданному результату. Но об этом ниже. Сейчас расскажу как я к этому пришел. Зима... Для пытливой натуры длинные вечера в деревне — это то, что надо. Садово-огородных работ нет. Казалось, можно спокойно и непринужденно полежать на диване у телевизора. Но стоит ли […]
Мох сфагнум для цветов и террариумов
Tweet Цена за 1 литр: 110 рублей В наличии: есть Бесплатная доставка по г.Владимиру В другие регионы РФ отправляем Почтой России или транспортными компаниями (оплачивается отдельно) Описание товара Цельный. Длинноволокнистый. Пушистый. Цвет — светло-зеленый. Очищен вручную от растительных примесей. Заготовлен во Владимирской области. Предназначен для использования в домашних условиях: для выращивания […]
Малоимущим гражданам продуктовые карточки не выдадут
Tweet Проект «Современный Деревенский Стиль» Серия «Агроновости... Делаем выводы» По меньшей мере в течение ближайших двух лет продовольственные карточки малоимущим россиянам не выдадут. Работу над программой полностью остановили. И у власти пока нет планов по ее возобновлению. Продуктовые карточки в России может быть и появятся Но не ранее 2021 года. Об этом Министерство […]