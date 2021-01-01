Эко-магазин ЛПХ «Санчаро» реализует товары личного подсобного хозяйства: куриные яйца, мясо кур, пчелиный мед, фрукты, саженцы, а также мох сфагнум для цветов и террариумов. Находимся в с.Чамерево Владимирской области.

Кроме того, Эко-магазин ЛПХ «Санчаро» предлагает продукцию сетевой компании Greenway: изделия из ультратонкого рассеченного микроволокна для ухода за телом и влажной уборки помещений, а также натуральные фитоминеральные комплексы — сухую косметику, питательные кремы, ароматические масла, чайные и ягодные напитки.

Доставка в г.Владимир и г.Судогда бесплатная. Товар оплачивается курьеру по факту доставки наличными денежными средствами или на карту Сбербанка.

В другие регионы РФ посылки отправляем Почтой России и через логистические компании после предоплаты. Расходы по доставке оплачивает покупатель.

Для того, чтобы связаться с нами, заполните форму ниже:

Для того, чтобы ознакомиться со всем ассортиментом продукции от Greenway, перейдите по этой ССЫЛКЕ на официальный сайт компании.

При оформлении заказа на продукцию Greenway обязательно указывайте артикул каждой товарной позиции. Он помечен знаком #.